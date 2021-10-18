Утечка нефти в Калифорнии: следователи назвали причину

Следователи в Калифорнии выдвинули свою версию того, почему произошла утечка нефти в море. Они считают, что причиной экологической катастрофы могло стать судно, которое зацепило нефтепровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
корь сорвался и продвинулся на неизвестное расстояние, прежде чем ударился о 16-дюймовую стальную трубу.
Лейтенант береговой охраны Сондра Кей Нин сообщил, что
Как известно, разлив нефти у побережья Южной Калифорнии привел к экологической катастрофе. В результате погибла рыба, птицы и млекопитающие.
Напомним, что расследовать дело о разливе нефти в Калифорнии начал генеральный прокурор штата. По его словам, он сделает все необходимое, чтоб выяснить причину катастрофы.