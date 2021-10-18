Витік нафти в Каліфорнії: слідчі назвали причину

Слідчі в Каліфорнії висунули свою версію того, чому стався витік нафти в море. Вони вважають, що причиною екологічної катастрофи могло стати судно, яке зачепило нафтопровід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
кір зірвався і просунувся на невідому відстань, перш ніж вдарився об 16-дюймову сталеву трубу.
Лейтенант берегової охорони Сондра Кей Нін повідомив, що
Як відомо, розлив нафти біля узбережжя Південної Каліфорнії призвів до екологічної катастрофи. В результаті загинула риба, птахи та ссавці.
Нагадаємо, що розслідувати справу про розлив нафти в Каліфорнії почав генеральний прокурор штату. За його словами, він зробить все необхідне, щоб з'ясувати причину катастрофи.