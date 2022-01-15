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Утечка химикатов на Донбассе может стать предлогом для вторжения России, - ГУР

Автор: Артем Горовенко

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка полагает, что это может использоваться как предлог для вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химикатами, которые завозятся из России.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ", - говорится в сообщении.

ГУР полагает, что эта техногенная катастрофа может быть использована для того, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь, это может стать поводом для расширения российской вооруженной агрессии.

Напомним, в декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. В частности, с применением химикатов. Украинская сторона ответила, что это является сценарием российской провокации.

Накануне стало известно, что у США есть доказательство того, что Россия готовит предлог для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

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