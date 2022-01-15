Витік хімікатів на Донбасі може стати приводом для вторгнення Росії, - ГУР

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.
"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",-йдеться в повідомленні.
ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.
Нагадаємо, в грудні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Зокрема, із застосуванням хімікатів. Українська сторона відповіла, що це є сценарієм російської провокації.
Напередодні стало відомо, що у США є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення до України, здійснивши "провокацію під чужим прапором".