Утечка аммиака под Винницей: есть ли угроза для населения

В Винницкой области продолжается ликвидация последствий утечки аммиака из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Угрозы для населения нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели продолжают откачивать аммиак, осаждать испарения и обеспечивают подвоз воды.
Напомним, сегодня под Винницей произошла химическая авария на территории предприятия ЧАО "Райагрохим".
Через некоторое время стала известна причина аварии. Правоохранители открыли дело.