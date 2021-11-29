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Утечка аммиака под Винницей: есть ли угроза для населения

Автор: Валерия Полищук

В Винницкой области продолжается ликвидация последствий утечки аммиака из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Угрозы для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели продолжают откачивать аммиак, осаждать испарения и обеспечивают подвоз воды.

Напомним, сегодня под Винницей произошла химическая авария на территории предприятия ЧАО "Райагрохим".

Через некоторое время стала известна причина аварии. Правоохранители открыли дело.

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ГСЧСВинницкая область