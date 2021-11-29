Витік аміаку під Вінницею: чи є загроза для населення

У Вінницькій області триває ліквідація наслідків витоку аміаку через розгерметизацію залізничної цистерни. Загрози для населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випаровування і забезпечують підвіз води.
Нагадаємо, сьогодні під Вінницею сталася хімічна аварія на території підприємства ПрАТ "Райагрохім".
Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.