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Витік аміаку під Вінницею: чи є загроза для населення

Автор: Валерія Поліщук

У Вінницькій області триває ліквідація наслідків витоку аміаку через розгерметизацію залізничної цистерни. Загрози для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники продовжують відкачувати аміак, осаджувати випаровування і забезпечують підвіз води.

Нагадаємо, сьогодні під Вінницею сталася хімічна аварія на території підприємства ПрАТ "Райагрохім".

Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.

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ДСНСВінницька область