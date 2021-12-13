Усиновлення дитини: подати документи можна буде через "Дію"

Подати заяву на усиновлення дитини незабаром можна буде через портал держпослуг "Дія". Наразі над розробкою послуги працює Мінсоцполітики разом із Мінцифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Також нова послуга дасть можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

"На порталі "Дія" можна буде подати документи, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служби у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат.

"Онлайн-послуга полегшить подачу необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. І значно пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову", - пояснюють в прес-службі.

Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації цього проекту.