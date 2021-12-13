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Усиновлення дитини: подати документи можна буде через "Дію"

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Україна, Понеділок 13 грудня 2021 13:50
Усиновлення дитини: подати документи можна буде через "Дію" Фото: подати заяву на усиновлення можна буде через "Дію" (diia.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Подати заяву на усиновлення дитини незабаром можна буде через портал держпослуг "Дія". Наразі над розробкою послуги працює Мінсоцполітики разом із Мінцифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Також нова послуга дасть можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

"На порталі "Дія" можна буде подати документи, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі, щоб стати усиновлювачем, потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служби у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат.

"Онлайн-послуга полегшить подачу необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. І значно пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову", - пояснюють в прес-службі.

Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації цього проекту.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила усиновлення дітей. Зокрема, документ пропонує відновити різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років.

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