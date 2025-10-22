Світло вимикатимуть у три черги. По Україні поширили графіки відключень

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень", - йдеться у дописі.

Зазначається, що погодинні відключення стосуватимуться до трьох черг одночасно.

Дізнатись час і тривалість відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу у кожному регіоні України.

Крім того, з 16:00 до 22:00 по всіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців попередили про можливі зміни ситуації в енергосистемі, і закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

"Укренерго" також закликало споживати електроенергію ощадливо.