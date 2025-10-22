Світло вимикатимуть у три черги. По Україні поширили графіки відключень

Сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 в усіх регіонах Україні, де діють аварійні графіки відключення світла, будуть запроваджені погодинні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень", - йдеться у дописі.
Зазначається, що погодинні відключення стосуватимуться до трьох черг одночасно.
Дізнатись час і тривалість відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу у кожному регіоні України.
Крім того, з 16:00 до 22:00 по всіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Українців попередили про можливі зміни ситуації в енергосистемі, і закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.
"Укренерго" також закликало споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти вчергове завдали масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в областях почали діяти графіки аварійного відключення світла.
Зокрема, внаслідок ворожого удару по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині без електрики опинилися понад 14 тисяч родин. Крім того, у Запоріжжі після нічного обстрілу без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.
