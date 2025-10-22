Свет будут выключать в три очереди. По Украине распространили графики отключений

Сегодня, 22 октября, с 16:00 во всех регионах Украины, где действуют аварийные графики отключения света, будут введены почасовые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
"С целью заживления длительно обесточенных потребителей - во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почасовые отключения будут касаться до трех очередей одновременно.
Узнать время и продолжительность отключений по определенному адресу можно на официальных страницах операторов системы распределения в каждом регионе Украины.
Кроме того, с 16:00 до 22:00 по всем областям будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Украинцев предупредили о возможных изменениях ситуации в энергосистеме, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.
"Укрэнерго" также призвало потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в областях начали действовать графики аварийного отключения света.
В частности, в результате вражеского удара по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей. Кроме того, в Запорожье после ночного обстрела без электричества остались около 2 тысяч потребителей.
Подробнее обо всем, что известно о последствиях очередной российской атаки читайте в материале РБК-Украина.