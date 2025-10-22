Свет будут выключать в три очереди. По Украине распространили графики отключений

"С целью заживления длительно обесточенных потребителей - во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почасовые отключения будут касаться до трех очередей одновременно.

Узнать время и продолжительность отключений по определенному адресу можно на официальных страницах операторов системы распределения в каждом регионе Украины.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 по всем областям будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили о возможных изменениях ситуации в энергосистеме, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.

"Укрэнерго" также призвало потреблять электроэнергию экономно.