Свет будут выключать в три очереди. По Украине распространили графики отключений

Фото: вместо аварийных отключений в Украине будут действовать почасовые (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 22 октября, с 16:00 во всех регионах Украины, где действуют аварийные графики отключения света, будут введены почасовые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

"С целью заживления длительно обесточенных потребителей - во всех регионах, где ранее применялись аварийные отключения, с 16:00 будут введены графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что почасовые отключения будут касаться до трех очередей одновременно.

Узнать время и продолжительность отключений по определенному адресу можно на официальных страницах операторов системы распределения в каждом регионе Украины.

Кроме того, с 16:00 до 22:00 по всем областям будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Украинцев предупредили о возможных изменениях ситуации в энергосистеме, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.

"Укрэнерго" также призвало потреблять электроэнергию экономно.

 

Атака на Украину 22 октября

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в областях начали действовать графики аварийного отключения света.

В частности, в результате вражеского удара по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей. Кроме того, в Запорожье после ночного обстрела без электричества остались около 2 тысяч потребителей.

Подробнее обо всем, что известно о последствиях очередной российской атаки читайте в материале РБК-Украина.

