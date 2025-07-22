Уся надія на санкції Трампа: чому Москва спокійна після нафтових обмежень ЄС

Євросоюз ввів заборону на імпорт нафтопродуктів з Росії і знизив ціновий поріг до 47,60 долара за барель. Однак Росія нарощує свої схеми обходу санкцій і залишається прибутковою.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як наголошується в публікації, нові санкції ЄС демонструють серйозне посилення лінії - але не ставлять крапку в нафтовій війні з Росією. Небезпечніший для Москви сценарій з американськими "вторинними санкціями", однак він несе ризики для глобальної економіки.
Тіньові схеми Росії та реакція Китаю й Індії продовжують стримувати тиск на Кремль. Імпорт пального з Росії в обхід обмежень зріс до Китаю та Індії, особливо щодо дизеля та авіагасу. ЄС має намір закрити цю лазівку забороною на нафтопродукти вже наступного року.
Головним потерпілим стане Індія, яка забезпечувала близько 16% європейського імпорту дизеля і гасу торік. Водночас постачальники з Перської затоки - Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт - імовірно, займуть нішу, що звільнилася.
Незважаючи на обмеження, доходи РФ від експорту нафти 2024 року досягли 192 млрд доларів, що перевищило її військові витрати (110 млрд доларів). Для порівняння, у 2019 році виручка від експорту нафти склала 225 млрд доларів.
Експорт продовжує приносити високі доходи попри падіння обсягів - завдяки зростанню світових цін.
Росія створила мережу тіньових танкерів, страховиків і схем оплати, щоб обходити санкції, внаслідок чого Євросоюз уже ввів обмеження проти 105 танкерів, раніше - проти 342. Але Москва знайде способи зберегти поставки - через "тіньовий флот" і купувати нафту посеред океану.
Китай та Індія, ймовірно, збережуть закупівлі зі знижкою, а отримане паливо перенаправлятимуть на нові ринки, що послаблює ефект санкцій і дає змогу Москві зберігати значні доходи, вважають у Reuters.
Президент США Дональд Трамп пригрозив "вторинними санкціями": 100% мита для імпортерів російської нафти, якщо доб'ється від Москви припинення війни проти України за 50 днів. Це могло б сильніше вплинути на Москву, ніж європейські заходи.
Але такий крок загрожує різким зростанням світових цін на енергоносії та прискоренням інфляції - сценарій, який завдасть шкоди і США. Ймовірно, саме тому, незважаючи на погрози, глобальний ринок поки що реагує спокійно, йдеться в публікації Reuters.
Нагадаємо, країни-члени 18 липня ЄС домовилися запровадити новий санкційний пакет проти Росії.
Ключовим елементом пакета, схваленого послами ЄС, є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту, який встановить стелю на 15% нижчу за середню ринкову ціну російської нафти, що означає, що ціна тепер буде знижена з 60 до приблизно 47,60 доларів за барель.
Новий пакет додає 105 нових позицій у списку суден так званого російського "тіньового флоту", який Москва використовувала для обходу цінового обмеження. Тепер кількість заборонених суден перевищує 400.
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