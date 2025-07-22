Уся надія на санкції Трампа: чому Москва спокійна після нафтових обмежень ЄС

Як наголошується в публікації, нові санкції ЄС демонструють серйозне посилення лінії - але не ставлять крапку в нафтовій війні з Росією. Небезпечніший для Москви сценарій з американськими "вторинними санкціями", однак він несе ризики для глобальної економіки.

Тіньові схеми Росії та реакція Китаю й Індії продовжують стримувати тиск на Кремль. Імпорт пального з Росії в обхід обмежень зріс до Китаю та Індії, особливо щодо дизеля та авіагасу. ЄС має намір закрити цю лазівку забороною на нафтопродукти вже наступного року.

Наслідки для ринку і геополітики

Головним потерпілим стане Індія, яка забезпечувала близько 16% європейського імпорту дизеля і гасу торік. Водночас постачальники з Перської затоки - Саудівська Аравія, ОАЕ і Кувейт - імовірно, займуть нішу, що звільнилася.



Незважаючи на обмеження, доходи РФ від експорту нафти 2024 року досягли 192 млрд доларів, що перевищило її військові витрати (110 млрд доларів). Для порівняння, у 2019 році виручка від експорту нафти склала 225 млрд доларів.

Експорт продовжує приносити високі доходи попри падіння обсягів - завдяки зростанню світових цін.



Тіньовий флот

Росія створила мережу тіньових танкерів, страховиків і схем оплати, щоб обходити санкції, внаслідок чого Євросоюз уже ввів обмеження проти 105 танкерів, раніше - проти 342. Але Москва знайде способи зберегти поставки - через "тіньовий флот" і купувати нафту посеред океану.

Китай та Індія, ймовірно, збережуть закупівлі зі знижкою, а отримане паливо перенаправлятимуть на нові ринки, що послаблює ефект санкцій і дає змогу Москві зберігати значні доходи, вважають у Reuters.

"Вторинні" тарифи Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозив "вторинними санкціями": 100% мита для імпортерів російської нафти, якщо доб'ється від Москви припинення війни проти України за 50 днів. Це могло б сильніше вплинути на Москву, ніж європейські заходи.

Але такий крок загрожує різким зростанням світових цін на енергоносії та прискоренням інфляції - сценарій, який завдасть шкоди і США. Ймовірно, саме тому, незважаючи на погрози, глобальний ринок поки що реагує спокійно, йдеться в публікації Reuters.