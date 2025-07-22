Вся надежда на санкции Трампа: почему Москва спокойна после нефтяных ограничений ЕС

Как отмечается в публикации, новые санкции ЕС демонстрируют серьезное ужесточение линии - но не ставят точку в нефтяной войне с Россией. Опаснее для Москвы сценарий с американскими "вторичными санкциями", однако он несет риски для глобальной экономики.

Теневые схемы России и реакция Китая и Индии продолжают сдерживать давление на Кремль. Импорт топлива из России в обход ограничений вырос в Китай и Индию, особенно по дизелю и авиакеросину. ЕС намерен закрыть эту лазейку запретом на нефтепродукты уже в следующем году.

Последствия для рынка и геополитики

Главным пострадавшим станет Индия, которая обеспечивала около 16% европейского импорта дизеля и керосина в прошлом году. Вместе с тем поставщики из Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт - вероятно, займут освободившуюся нишу.



Несмотря на ограничения, доходы РФ от экспорта нефти в 2024 году достигли 192 млрд долларов, что превысило ее военные расходы (110 млрд долларов). Для сравнения, в 2019 году выручка от экспорта нефти составила 225 млрд долларов.

Экспорт продолжает приносить высокие доходы несмотря на падение объемов - благодаря росту мировых цен.



Теневой флот

Россия создала сеть теневых танкеров, страховщиков и схем оплаты, чтобы обходить санкции, в результате чего Евросоюз уже ввел ограничения против 105 танкеров, ранее - против 342. Но Москва найдет способы сохранить поставки - через "теневой флот" и покупать нефти посреди океана.

Китай и Индия, вероятно, сохранят закупки со скидкой, а полученное топливо будут перенаправлять на новые рынки, что ослабляет эффект санкций и позволяет Москве сохранять значительные доходы, считают в Reuters.

"Вторичные" тарифы Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил "вторичными санкциями": 100% пошлины для импортеров российской нефти, если добьется от Москвы прекращения войны против Украины за 50 дней. Это могло бы сильнее повлиять на Москву, чем европейские меры.

Но такой шаг грозит резким ростом мировых цен на энергоносители и ускорением инфляции - сценарий, который нанесет вред и США. Вероятно, именно поэтому, несмотря на угрозы, глобальный рынок пока реагирует спокойно, говорится в публикации Reuters.