Усвідомлюють прихід нової "холодної війни". Експерт пояснив важливість зустрічі Байдена та Сі

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та його китайського колеги Сі Цзіньпіна є важливою для обох. Лідери усвідомлюють прихід нової "холодної війни" й важливість нового світового порядку.
Про це розповів аналітик центру "Українська призма" Олександр Краєв в матеріалі РБК-Україна "На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні".
За словами Краєва, Сполучені Штати Америки та Китай розуміють, що взаємні підозри, ідеологічне, політичне, а також економічне протистояння лише посилюватимуться, а загрози - зростатимуть.
"І ми бачимо, що в принципі всі регіональні конфлікти тією чи іншою мірою зав'язані навколо тих, кого підтримують США, проти тих, кого підтримує Китай", - пояснив експерт.
Метра зустрічі
Головною метою зустрічі є посилення глобальної стабільності. Чим більше лідери говоритимуть, тим меншою буде ймовірність прямого протистояння між країнами. Сторони планують з'ясувати, хто на що готовий, де вдасться, або ж не вдасться піти на компроміс. Особиста зустріч й взаємні заходи зможуть підвищити довіру між лідерами.
Зокрема провести зустріч важливо з урахуванням президентської кампанії у США у 2024 році.
"Байдену важливо показати, що Америка зберігає геополітичний вплив, що виконується його зовнішньополітична доктрина "Америка повернулася". Що США залишаються флагманом демократичного світу і що вони вирішують долю різних конфліктів якраз у розмові з тими, хто вважає себе претендентом на світове лідерство. Для Байдена це також частина передвиборчої кампанії. Тому що ми бачимо, що він належить до тієї когорти президентів, для яких зовнішня політика є вагомим козирем", - додав Краєв.
Згідно з даними Kyodo News, яке посилається на американських чиновників, Джо Байден й Сі Цзіньпін планують провести переговори у рамках форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.
Наразі між країнами точиться конфлікт, який зокрема пов'язаний із Тайванем, Південнокитайським морем, світовим впливом та економікою. Останнім часом сторони намагаються налагодити контакти.
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