Осознают приход новой "холодной войны". Эксперт объяснил важность встречи Байдена и Си

По словам Краева, Соединенные Штаты Америки и Китай понимают, что взаимные подозрения, идеологическое, политическое, а также экономическое противостояние будут только усиливаться, а угрозы - расти.

"И мы видим, что в принципе все региональные конфликты в той или иной степени завязаны вокруг тех, кого поддерживают США, против тех, кого поддерживает Китай", - пояснил эксперт.

Цель встречи

Главной целью встречи является усиление глобальной стабильности. Чем больше лидеры будут говорить, тем меньше будет вероятность прямого противостояния между странами. Стороны планируют выяснить, кто на что готов, где удастся, или же не удастся пойти на компромисс. Личная встреча и взаимные мероприятия смогут повысить доверие между лидерами.

В частности провести встречу важно с учетом президентской кампании в США в 2024 году.

"Байдену важно показать, что Америка сохраняет геополитическое влияние, что выполняется его внешнеполитическая доктрина "Америка вернулась". Что США остаются флагманом демократического мира и что они решают судьбу различных конфликтов как раз в разговоре с теми, кто считает себя претендентом на мировое лидерство. Для Байдена это также часть предвыборной кампании. Потому что мы видим, что он принадлежит к той когорте президентов, для которых внешняя политика является весомым козырем", - добавил Краев.

Встреча Байдена и Си

Согласно данным Kyodo News, ссылающемуся на американских чиновников, Джо Байден и Си Цзиньпин планируют провести переговоры в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября.

В настоящее время между странами идет конфликт, который, в частности, связан с Тайванем, Южнокитайским морем, мировым влиянием и экономикой. В последнее время стороны пытаются наладить контакты.