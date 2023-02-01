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Усували конкурентів та возили до клієнтів: у Києві поліцейських підозрюють в "кришуванні" борделів

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Україна, Середа 01 лютого 2023 20:41
Усували конкурентів та возили до клієнтів: у Києві поліцейських підозрюють в "кришуванні" борделів Фото: у Києві поліцейських підозрюють в "кришуванні" борделів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Працівники прокуратури викрили масштабне угрупування, котре організувало діяльність закладів розпусти в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури України.

Слідчими було установлено, що угрупування з 15 осіб організувало діяльність будинків розпусти в Києві, а також займалась сутенерством на території України та за її межами.

"За даними слідства, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Він залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг за грошові кошти на території міста Києва", - сказано в повідомленні.

Підозрювані орендували житло в елітних районах столиці та облаштовували його під борделі. Окрім цього вони користувались службовим становищем та возили дівчат до клієнтів в період дії комендантської години.

У прокуратурі вияснили, що до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного зі структурних підрозділів ГУ НП у місті Київ. Він допомагав усувати "конкурентів" та вербував дівчат до надання ескорт-послуг, в тому числі й за кордоном.

"Наразі правоохоронцями проведено понад 30 обшуків за адресами розташування борделів та за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Національної поліції України", - розповіли в прокуратурі.

Фото: у Києві поліцейських підозрюють в "кришуванні" борделів (gp.gov.ua)

Нагадаємо, днями в Одесі СБУ затримала банду, яка тероризувала місцеве населення.

Вчора ж Служба безпеки України ідентифікувала окупанта, який вбив цивільного під Куп’янськом та спалив його тіло.

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