В Одесі СБУ затримала банду, яка тероризувала місцеве населення
В Одесі співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tetegram Служби безпеки України.
"У результаті слідчо-оперативних дій в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що перебуваючи на території РФ він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України. Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати в страху місцевих жителів.
Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі, які перебувають під слідством. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти".
Як повідомляється, безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі (СІЗО). Наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.
Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.
Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси".
Наразі СБУ заблокувала злочинні дії зловмисника і проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
На підставі зібраних доказів йому додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Харківській області працівники поліції викрили групу грабіжників паливно-мастильних матеріалів з державного підприємства. В день вони вивозили від 100 до 300 літрів та продавали за ціною 40 гривень за літр.
Також раніше ми писали, що контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала злочинну групу, яка допомагала окупантам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі.
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