Устраняли конкурентов и возили к клиентам: в Киеве полицейских подозревают в "крышевании" борделей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Следователями было установлено, что группировка из 15 человек организовала деятельность публичных домов в Киеве, а также занималась сутенерством на территории Украины и за ее пределами.

"По данным следствия, деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины. Он привлек двух граждан Украины, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг за денежные средства на территории города Киева", - говорится в сообщении.

Подозреваемые арендовали жилье в элитных районах столицы и обустраивали его под бордели. Кроме того, они пользовались служебным положением и возили девушек к клиентам в период действия комендантского часа.

В прокуратуре выяснили, что к деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений ГУ ЧП в Киеве. Он помогал устранять "конкурентов" и вербовал девушек к предоставлению эскорт-услуг, в том числе и за границей.

"В настоящее время правоохранителями проведено более 30 обысков по адресам расположения борделей и местам жительства, работы участников преступной группы, а также в административных зданиях Национальной полиции Украины", - рассказали в прокуратуре.