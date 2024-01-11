Усуне загрозу нацбезпеці. У Латвії вирішили націоналізувати "Будинок Москви"

Парламент Латвії сьогодні, 11 січня, вирішив націоналізувати "Дім Москви", який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Зазначається, що подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд. Не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

За проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, уникли участі в голосуванні 9 депутатів.

Що стало причиною націоналізації

Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Законодавці пояснили, що під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в "Будинку Москви" відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

"Ліквідація "Будинку Москви", який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії", - заявили депутати.

Права володіння на "Будинок Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня повідомлялося, що правоохоронці Латвії провели обшуки в "Будинку Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкцій проти РФ.

Під час розслідування з'ясувалося, що керівництво "Будинку Москви", можливо, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких, відповідно до міжнародних санкцій, заборонено.