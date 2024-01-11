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Усуне загрозу нацбезпеці. У Латвії вирішили націоналізувати "Будинок Москви"

Латвія, Четвер 11 січня 2024 16:48
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Усуне загрозу нацбезпеці. У Латвії вирішили націоналізувати "Будинок Москви" Архівне фото: У Латвії вирішили націоналізувати "Будинок Москви" (lsm.lv)
Автор: Дмитро Браславський

Парламент Латвії сьогодні, 11 січня, вирішив націоналізувати "Дім Москви", який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд. Не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

За проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, уникли участі в голосуванні 9 депутатів.

Що стало причиною націоналізації

Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Законодавці пояснили, що під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в "Будинку Москви" відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

"Ліквідація "Будинку Москви", який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії", - заявили депутати.

Права володіння на "Будинок Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня повідомлялося, що правоохоронці Латвії провели обшуки в "Будинку Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкцій проти РФ.

Під час розслідування з'ясувалося, що керівництво "Будинку Москви", можливо, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких, відповідно до міжнародних санкцій, заборонено.

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