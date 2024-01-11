Устранит угрозу нацбезопасности. В Латвии решили национализировать "Дом Москвы"

Парламент Латвии сегодня, 11 января, решил национализировать "Дом Москвы", который расположен в Риге. В нем проводились мероприятия, которые угрожали нацбезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство. Не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов, избежали участия в голосовании 9 депутатов.

Что стало причиной национализации

Рассмотрение законопроекта инициировала комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом.

Законодатели объяснили, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.

"Ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии", - заявили депутаты.

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.

Что этому предшествовало

В конце декабря сообщалось, что правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.

В ходе расследования выяснилось, что руководство "Дома Москвы", возможно, продолжало получать материальную выгоду от помещений, использование которых, в соответствии с международными санкциями, запрещено.