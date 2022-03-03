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Мы не уступаем принципиальным вещам, таким как территориальная целостность Украины, - Кулеба

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 17:34
Мы не уступаем принципиальным вещам, таким как территориальная целостность Украины, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с Россией украинская сторона ни в коем случае не уступит такими принципиальными вещами, такими как территориальная целостность Украины.

Об этом заявил глава МИД во время телемарафона.

"Если Россия добросовестно отнесется к переговорам, то можно будет находить какие-то развязки. Но мы не уступаем принципиальным вещам, таким как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи", - заявил глава МИД.

Напомним, что второй раунд переговоров Украины и России начался на белорусской границе в четверг, 3 марта.

Ключевыми вопросами в повестке дня являются:

  • Немедленное прекращение огня.
  • Перемирие.
  • Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

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