Второй раунд переговоров Украины и России начался на белорусской границе

На белорусско-украинской границе начался второй раунд переговоров делегаций Украины и России. В частности, будут обсуждать прекращение полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

По словам Подоляка, сегодня ключевыми вопросами в повестке дня являются:

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.

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