Второй раунд переговоров Украины и России начался на белорусской границе
Фото: украинская делегация на переговорах с Россией (twitter.com/Podolyak_M)
На белорусско-украинской границе начался второй раунд переговоров делегаций Украины и России. В частности, будут обсуждать прекращение полномасштабной войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал он.
По словам Подоляка, сегодня ключевыми вопросами в повестке дня являются:
- Немедленное прекращение огня.
- Перемирие.
- Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых деревень и городов.
Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина согласна на дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны при условии, что российские войска прекратят бомбить украинцев.
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