Устроили "войну" с соснами. СБУ показала видео из телефона кадыровца

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Судя по его содержанию войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное СБУ.