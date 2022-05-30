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Устроили "войну" с соснами. СБУ показала видео из телефона кадыровца

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 17:34
Устроили "войну" с соснами. СБУ показала видео из телефона кадыровца Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Судя по его содержанию войска Кадырова в полной мере подтверждают закрепившуюся за ними приставку TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное СБУ.

"Вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы Путина" героически воюют с... соснами в лесах Луганской области. 20 секунд в TikTok - ты почти выиграл войну в трех соснах",- говорится в сообщении.

Судя по видео, большинство патронов кадыровцы потратили, когда танцевали, а на съемки роликов для соцсетей израсходовали все заряды для РПГ.

Напомним, в соцсетях ежедневно появляются ролики, снятые солдатами полка спецназначения имени Ахмата Кадырова. Из-за активной жизни в соцсетях и постановочных роликов кадыровцев стали называть ТікТок войсками.

Как сообщалось, президента РФ Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились в боевых действиях.

В подтверждение этому ранее некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

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