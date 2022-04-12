Тик-ток войска Кадырова в Украине: все проколы и постановки "пехотинцев" Путина

Рамзан Кадыров и его Тик-ток войска продолжают позориться со своими постановками и ляпами о войне в Украине.

О всех проколах и постановках Рамзана и его "кадыровцев" говорится в сюжете "Настоящего времени".

В социальных сетях ежедневно появляются ролики, снятые солдатами полка спецназначения имени Ахмата Кадырова. Из-за активной жизни в соцсетях и постановочных роликов кадыровцев стали называть тик-ток войсками.

В этих роликах кадыровцы и стреляют, и танцуют и украинцы их "радостно встречают" в своих домах. Правда, оператор выходит уже из дома этих мирных жителей.

Но не все постановки бывают удачными - "пехотинцы путина" часто допускают проколы.

Гуманитарка, украденная в украинских магазинах

3 апреля Кадыров показал, как якобы раздает гуманитарку жителям Мариуполя. Якобы продовольствие было доставлено от регионального общественного фонда имени его отца - Ахмата Кадырова. Но на упаковках продуктов - надписи на украинском: "борошно", "лікарська ковбаса", макароны "Київ мікс" і так далі.

Можно прийти к выводу, что розданные продукты - из разграбленных украинских магазинов. В Грозном на этот счет не объяснились, а Кадыров убрал этот пост из своего Telegram.

Кадыров "побывал" в Гостомеле

Рамзан 13 марта якобы лично побывал под Киевом в Гостомеле. Там он якобы встретился со своими боевиками и поставил им задание: взять столицу. В качестве доказательства - видео из темной комнаты.

Журналисты "Украинской правды" проверили геолокацию Кадырова по телефону и выяснили, что в этот день он был в Грозном.

Кадыров "побывал" в Мариуполе

28 марта Рамзан якобы посетил "своих" в Мариуполе. 29 марта появились фото, где глава Чеченской республики молится с пулеметом на заправке.

Но фото сделано на заправке Pulsar, которой владеет Роснефть. В Украине таких заправок нет.

В еще одном видео якобы с Маруполя, Кадыров встречается с командующим 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России Андреем Мордвичевым, который в Украине объявлен погибшим.

На видео снова же непонятно ни содержание разговора, ни место, ни дата съемки.

Кадыровцы - "на передовой"

Кадыровцы якобы постоянно воюют на передовой. Но их каждый раз выводят на чистую воду. Например, снимки, якобы сделанные под Киевом, на самом деле - из Беларуси.

На одном из видео, слитом в сеть, кадыровцы якобы гуляют по украинским городам, но при этом падают при первых же звуках выстрелов.

"Слідство.Інфо" показало в расследовании, что Мариуполь кадыровцы не контролируют, хоть и закидывают сеть видеороликами. К примеру, на одном из видео, кадыровцы обстреливают уже пустое и сгоревшее здание в городе.

И большая часть видео снята в одном сквере на окраине города.

Но кадыровцы "воюют" - убивают мирных жителей

Об этом говорится в показаниях украинцев. 141-й специальный моторизованный полк имени Кадырова среди других воевал в Буче и других городах близ Киева.

Они расстреливали, насиловали, пытали, мародерствовали и уничтожали украинцев.