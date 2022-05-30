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Влаштували "війну" із соснами. СБУ показала відео з телефону кадировця

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 17:34
Влаштували "війну" із соснами. СБУ показала відео з телефону кадировця Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Судячи з його вмісту війська Кадирова повною мірою підтверджують приставку TikTok, що закріпилася за ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане СБУ.

"Замість боїв з українськими захисниками, ці "піхотинці Путіна" героїчно воюють з… соснами у лісах Луганської області. 20 секунд у TikTok - і ти майже виграв війну в трьох соснах",- йдеться в повідомленні.

Судячи з відео, більшість набоїв кадировці витратили, коли танцювали, а на зйомки роликів для соцмереж використали всі заряди для РПГ.

Нагадаємо, у соцмережах щодня з'являються ролики, зняті солдатами полку спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Через активне життя в соцмережах та постановочних роликів кадировців стали називати ТікТок військами.

Як повідомлялось, президента РФ Володимира Путіна почала дратувати участь "кадировських військ" у війні проти України, тому що вони ніяк не відзначилися в бойових діях.

На підтвердження цього раніше деяким пропагандистським ЗМІ заборонили цитувати заяви голови Чечні Рамзана Кадирова щодо перебігу війни в Україні. Перед публікацією - обов'язкове узгодження з начальством.

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