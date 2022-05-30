Влаштували "війну" із соснами. СБУ показала відео з телефону кадировця

СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну в Україну. Судячи з його вмісту війська Кадирова повною мірою підтверджують приставку TikTok, що закріпилася за ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане СБУ.