ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Устраивает публичную клоунаду". У Зеленского отреагировали на поздравление Лукашенко

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 11:58
"Устраивает публичную клоунаду". У Зеленского отреагировали на поздравление Лукашенко Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко уверен, что мир "не видит" его содействия России в войне против Украины. Поэтому и желает украинцам "мирного неба", параллельно отправляя снаряды по ним же.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка, передает ZN.UA.

"Полагаю, что господин Лукашенко всерьез считает, что мир не фиксирует прямо соучастия его политической группы в умышленных преступлениях против Украины. И потому продолжает устраивать публичную клоунаду. Вчера активно рассказывал, что за три-четыре дня все закончится, и непослушных украинцев вырежут, а сегодня, в лучших традициях циников, желает Украине "мирного неба", отправляя с собственных аэродромов тонны смертоносных снарядов для атаки на мирные украинские города", - сказал он.

По мнению Подоляка, юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому, по словам советника Ермака, необходимо дождаться окончания войны, в которой Украина обязательно победит, "чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной".

"Наряду с предоставлением своего неба для массовых убийств украинцев и прочей активной помощи российской оккупационной армии через поставки запчастей к военной техники и снарядов… Понимаю, что кое-кому кажется, что можно пожизненно безбожно врать или делать вид, что все это божья роса в глаза. Но юридически все, что делает господин Лукашенко абсолютно точно и конкретно прописано кровью украинцев. Поэтому просто необходимо дождаться правильного финала войны, краха российской кровавой империи, чтобы детально обсудить все аспекты оттенков "мирного неба над Украиной" с представителями нынешней белорусской администрации…", - добавил он.

Как сообщалось, лидер белорусского режима Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам