"Влаштовує публічну клоунаду". У Зеленського відреагували на вітання Лукашенка

Голова білоруського режиму Олександр Лукашенко впевнений, що світ "не бачить" його сприяння Росії у війні проти України. Тому й бажає українцям "мирного неба", паралельно відправляючи снаряди по ним же.

"Вважаю, що пан Лукашенко серйозно думає, що світ не фіксує прямо співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України. І тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Учора активно розповідав, що за три-чотири дні все закінчиться, і неслухняних українців виріжуть, а сьогодні, у найкращих традиціях циніків, бажає Україні "мирного неба", відправляючи з власних аеродромів тонни смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста", - сказав він.

На думку Подоляка, юридично все, що робить пан Лукашенко, абсолютно точно і конкретно прописано кров'ю українців. Тому, за словами радника Єрмака, необхідно дочекатися закінчення війни, в якій Україна обов'язково переможе, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків "мирного неба над Україною".

"Поряд з наданням свого неба для масових вбивств українців та іншої активної допомоги російської окупаційної армії через постачання запчастин до військової техніки та снарядів... Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати або вдавати, що все це божа роса в очі". Але юридично все, що робить пан Лукашенко абсолютно точно і конкретно прописано кров'ю українців, тому просто необхідно дочекатися правильного фіналу війни, краху російської кривавої імперії, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків "мирного неба над Україною" з представниками нинішньої білоруської адміністрації...", - додав він.