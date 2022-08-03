В устье Дуная на неизвестном устройстве подорвался плавучий кран, - ОК "Юг"

На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Силами экипажа была организована борьба за живучесть.

"Повреждения не критичны, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен в пункт основного базирования", - говорится в сообщении.

Ранее в районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

Напомним, что после того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья Быстрое образовался затор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.