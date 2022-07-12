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Возле устья Дуная образовался затор из кораблей. Многие идут в Измаил

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Одесская область, Вторник 12 июля 2022 19:17
Возле устья Дуная образовался затор из кораблей. Многие идут в Измаил Фото: сухогрузы вынуждены стоять в заторе возле Дуная (marinetraffic.com)
Автор: Александр Мороз

После того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья образовался затор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса marinetraffic.

По состоянию на 19:00 в заторе стоят несколько десятков кораблей. По данным сервиса, многие из них идут в Измаил и Рени.

Возле устья Дуная образовался затор из кораблей. Многие идут в Измаил

Фото: затор из кораблей возле устья Дуная (marinetraffic.com)

Напомним, вчера сообщалось, что Военно-морские силы Украины начали сопровождать иностранные корабли, которые вывозят украинскую аграрную продукцию. Накануне первые восемь судов прибыли в порты.

Украина вынуждена экспортировать зерно через речные порты на Дунае, поскольку черноморские продолжают блокироваться российским флотом. ООН считает, что Дунайского коридора недостаточно, чтобы предотвратить мировой голод.

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