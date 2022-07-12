Возле устья Дуная образовался затор из кораблей. Многие идут в Измаил

После того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья образовался затор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса marinetraffic.

По состоянию на 19:00 в заторе стоят несколько десятков кораблей. По данным сервиса, многие из них идут в Измаил и Рени. Фото: затор из кораблей возле устья Дуная (marinetraffic.com)