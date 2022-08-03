ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У гирлі Дунаю на невідомому пристрої підірвався плавучий кран, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Одеська область, Середа 03 серпня 2022 02:45
У гирлі Дунаю на невідомому пристрої підірвався плавучий кран, - ОК "Південь" Фото: у гирлі Дунаю на невідомому пристрої підірвався плавучий кран (odessa.online)
Автор: Артур Родивилов

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Силами екіпажу була організована Боротьба за живучість.

"Пошкодження не критичні, постраждалих немає. За допомогою портового штовхача кран повернуто в пункт основного базування", - йдеться в повідомленні.

Раніше районі гирла Бистрого річки Дунай гідрографічне судно унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну у носовій частині нижче ватерлінії.

Нагадаємо, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне море
NEWS
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими