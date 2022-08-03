У гирлі Дунаю на невідомому пристрої підірвався плавучий кран, - ОК "Південь"

На виході в Чорне море з гирла Бистрого річки Дунай плавучий кран підірвався на невідомому пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Силами екіпажу була організована Боротьба за живучість.

"Пошкодження не критичні, постраждалих немає. За допомогою портового штовхача кран повернуто в пункт основного базування", - йдеться в повідомленні.

Раніше районі гирла Бистрого річки Дунай гідрографічне судно унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну у носовій частині нижче ватерлінії.

Нагадаємо, що після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Бистре утворився затор.

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