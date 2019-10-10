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Установлена личность стрелка в немецкой синагоге

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 04:26
Установлена личность стрелка в немецкой синагоге
Фото: стрельба в Германии (twitter/spiegel.de)

Убивший двух людей возле синагоги оказался 27-летним жителем Германии

Задержанный немецкими правоохранителями стрелок, убивший двух людей у синагоги в городе Галле, оказался 27-летним жителем Германии. Об этом передает CNN.

Представитель Федерального прокурора Германии сообщил, что мужчина по имени Стефан Б. из Саксонии-Анхальт. Он был арестован на Бундесштрассе-91 днем в среду, 9 октября.

Нападение было мотивировано крайне крайне правыми и антисемитскими взглядами мужчины, сообщили правоохранители. Подозреваемый в нападении перед стрельбой провозгласил короткую антисемитскую речь, утверждая, что Холокоста "никогда не случалось" и говоря, что "корнем мировых проблем являются евреи".

Отметим, что инцидент произошел в Йом Кипур, самый святой день в еврейском календаре. Весь процесс стрелок снимал на видео и выложил это на Twitch, онлайн-платформе потокового видео, которая чаще всего используется для потоковой передачи видеоигр в реальном времени.

Напомним, ранее в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург погибли не менее десяти человек. Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

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