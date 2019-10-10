Встановлено особу стрілка в німецькій синагозі

Фото: стрілянина в Німеччині (twitter/spiegel.de)

Стрілок, що убив двох людей біля синагоги, виявився 27-річним жителем Німеччини

Затриманий німецькими правоохоронцями стрілець, який убив двох людей у синагоги в місті Галле, виявився 27-річним жителем Німеччини. Про це передає CNN.

Представник Федерального прокурора Німеччини повідомив, що чоловік на ім'я Стефан Б. із Саксонії-Анхальт. Він був заарештований на Бундесштрассі-91 вдень у середу, 9 жовтня.

Напад було мотивовано вкрай вкрай правими і антисемітськими поглядами чоловіка, повідомили правоохоронці. Підозрюваний у нападі перед стрільбою проголосив коротку антисемітську промову, стверджуючи, що Голокосту "ніколи не траплялося", кажучи, що "коренем світових проблем є євреї".

Зазначимо, що інцидент стався в Йом Кіпур, найсвятіший день в єврейському календарі. Весь процес стрілок знімав на відео і виклав це на Twitch, онлайн-платформі потокового відео, яка найчастіше використовується для потокової передачі відеоігор в реальному часі.

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург загинули не менше десяти осіб. Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.