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Встановлений мінімальний бал ЗНО з математики та фізики для вступу до університету

Київ, Четвер 16 липня 2020 14:58
Встановлений мінімальний бал ЗНО з математики та фізики для вступу до університету
Фото: запрошення на ЗНО (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

З математики потрібно набрати 9 балів, з фізики - 12 балів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила мінімальний бал для здачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики. Для математики такий поріг визначено 9 балами, для фізики - 12 балами.

Про це повідомили в прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти.

Всього за ЗНО з математики можна отримати 62 бали, з фізики - 64 бали. Завтра, 17 липня, результати тестувань за даними предметів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників.

"Від загальної кількості осіб, які брали участь в тестуванні по кожному з названих нижче предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з математики 87% осіб, з фізики - 92%", - повідомили в Центрі.

Також учасники на своїх сторінках зможуть ознайомитися з 17 липня зі скан-копіями своїх бланків відповідей.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО в Україні стартувала 25 червня, результати з усіх предметів основної сесії будуть відомі до 29 липня.

Також РБК-Україна писало, що діти з окупованих територій зможуть вступати в університети без здачі ЗНО.

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