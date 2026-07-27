Установка С-400 і не тільки: ГУР вполювало "жирні" цілі в Криму (відео)

Що відомо про операцію

Операцію провели бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вони вистежили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" на території тимчасово окупованого Криму в ніч проти 26 липня.

Розвідники спалили пускову установку комплексу та радіолокаційну станцію 96Л6, яка входить до його складу.

Хронологія останніх подій у Криму

Тим часом президент Володимир Зеленський погодив із військовим командуванням оновлений перелік пріоритетних цілей для далекобійних ударів по Росії. За його словами, дистанція ураження українських дронів вже перевищила три тисячі кілометрів.