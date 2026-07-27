Установка С-400 и не только: ГУР поразило "жирные" цели в Крыму (видео)

Что известно об операции

Операция была проведена бойцами Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Они выследили российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма в ночь на 26 июля.

Разведчики сожгли пусковую установку комплекса и радиолокационную станцию 96Л6, входящую в его состав.

Хронология последних событий в Крыму

Тем временем президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием обновленный перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России . По его словам, дистанция поражения украинских дронов уже превысила три тысячи километров.