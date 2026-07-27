Установка С-400 и не только: ГУР поразило "жирные" цели в Крыму (видео)

Во временно оккупированном Крыму сгорела пусковая установка и радар зенитного комплекса С-400. Украинские военные уничтожили технику прямо на боевой позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Операция была проведена бойцами Департамента беспилотных систем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Они выследили российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на территории временно оккупированного Крыма в ночь на 26 июля.
Разведчики сожгли пусковую установку комплекса и радиолокационную станцию 96Л6, входящую в его состав.
Тем временем президент Владимир Зеленский согласовал с военным командованием обновленный перечень приоритетных целей для дальнобойных ударов по России . По его словам, дистанция поражения украинских дронов уже превысила три тысячи километров.
Напомним, во временно оккупированном Севастополе ввели ограничение электроснабжения из-за перегрузки сетей. Оккупационные власти одновременно объявили воздушную тревогу и заявили о якобы атаке украинских беспилотников.