Успішні удари ускладнили для Росії використання бази у Севастополі, - Неїжпапа

Ситуація у Криму

Російська Федерація (РФ) окупувала Криму ще у 2014 році. Відтоді ворог перетворив півострів у масштабний військовий об'єкт, який забезпечує сьогодні угруповання окупантів.

На тлі повномасштабної війни Головне управління розвідки (ГУР), Служба безпеки України (СБУ), Повітряні сили й ВМС регулярно завдають ударів по ворогу на території Криму або ж проводять проти нього операції. Наприклад, у вересні 2023-го Сили оборони завдали успішного ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, внаслідок чого загинули 34 російських офіцери загинули.

Зокрема на території Криму діють й партизани. Нещодавно вони провели розвідку підприємства з ремонту кораблів.

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