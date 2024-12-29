ua en ru
Нд, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (фото)

Крим, Неділя 29 грудня 2024 09:59
UA EN RU
Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (фото) Фото: партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти провели розвідку 91-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту", - йдеться в повідомленні.

Партизани провели розвідку заводу з ремонту кораблів РФ у Криму (t.me/atesh_ua)

Що відомо про цей завод

За даними партизанів, завод займається відновленням технічної готовності кораблів і суден.

"І оскільки нових одиниць не виробляють, судноремонт є важливою складовою боєздатності флоту в сучасній обстановці", - зазначають в "АТЕШ".

Поруч із ним, у Стрілецькій бухті, базується 68-та окрема бригада кораблів охорони водного району (в/ч 26977). Агенти зібрали дані про режим роботи, транспорт, техніку і співробітників.

Ситуація в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Відтоді росіяни перетворили півострів на масштабний військовий об'єкт, що забезпечує угруповання РФ для війни в Україні.

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. У результаті 34 російських офіцери загинули, 105 були поранені.

Після цього російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Зокрема, РФ перекинула 14 кораблів у Новоросійськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні
NEWS
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту