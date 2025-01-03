Успішні удари ускладнили для Росії використання бази у Севастополі, - Неїжпапа

Успішні удари по військових об'єктах ворога, у тому ж числі й у тимчасово окупованому Криму, ускладнили для росіян використання військово-морської бази у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командувача Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Олексія Неїжпапи.

За словами Неїжпапи, протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, у тому ж числі й у Криму. Мова йде про: військові аеродроми;

склади зберігання боєприпасів й палива;

місця зберігання й виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed;

систем протиповітряної оборони (ППО);

логістичні вузли;

підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК). Відповідні кроки з боку Сил оборони ускладнили використання Росією Севастополя. "Чорноморський флот Росії змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема всі носії ракет "Калібр", до Новоросійська. Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї", - відмітив він.