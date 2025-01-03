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Успешные удары усложнили для России использование базы в Севастополе, - Неижпапа

Пятница 03 января 2025 15:30
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Успешные удары усложнили для России использование базы в Севастополе, - Неижпапа Фото: Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Успешные удары по военным объектам врага, в том же числе и во временно оккупированном Крыму, усложнили для россиян использование военно-морской базы в Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Неижпапы.

По словам Неижпапы, в течение прошлого года подразделения ракетчиков и морских безэкипажных систем ВМС нанесли десятки успешных ударов по около 50 военным объектам противника, в том же числе и в Крыму. Речь идет о:

  • военных аэродромах;
  • складах хранения боеприпасов и топлива;
  • местах хранения и производства беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed;
  • систем противовоздушной обороны (ПВО);
  • логистических узлах;
  • предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Соответствующие шаги со стороны Сил обороны усложнили использование для России Севастополя.

"Черноморский флот России вынужден был отвести большинство своих боевых кораблей, в частности все носители ракет "Калибр", в Новороссийск. Наши защитники остановили свободное маневрирование российских кораблей в Азовском море, заставив их отойти к базам в Краснодарском крае", - отметил он.

Ситуация в Крыму

Российская Федерация (РФ) оккупировала Крым еще в 2014 году. С тех пор враг превратил полуостров в масштабный военный объект, который обеспечивает сегодня группировку оккупантов.

На фоне полномасштабной войны Главное управление разведки (ГУР), Служба безопасности Украины (СБУ), Воздушные силы и ВМС регулярно наносят удары по врагу на территории Крыма или же проводят против него операции. Например, в сентябре 2023-го Силы обороны нанесли успешный ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, в результате чего погибли 34 российских офицера погибли.

В частности, на территории Крыма действуют и партизаны. Недавно они провели разведку предприятия по ремонту кораблей.

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Российская Федерация Севастополь Крым ВМС Война в Украине
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