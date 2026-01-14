UA

Успішна операція СБС: за 48 годин знищено шість російських ЗРК у тилу ворога (відео)

Фото: командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про знищення шести російських ЗРК за 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Роберта Бровді.

За словами командувача СБС ЗСУ, протягом двох діб українські Сили безпілотних систем провели серію результативних ударів по російській протиповітряній обороні в глибокому тилу окупованих територій Донецької та Запорізької областей.

Так, за 48 годин було знищено одразу шість одиниць зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій, які становили основу так званої "багатошарової ППО" противника.

За словами Мадяра, удари були нанесені у глибокому тилу ворога, на відстані від 46 до 160 км від передових позицій. Бойові частини масою понад 10 кг забезпечили повне виведення техніки з ладу, не залишаючи ворогу шансів на відновлення її боєздатності.

Під удари потрапили одразу кілька типів дороговартісної техніки:

  • ЗРК "Тор" і РЛС "Вітязь" 50Н6Е у Маріупольському районі;
  • два комплекси "Бук" (зокрема "Бук-М1") у Волноваському та Пологівському районах;
  • ЗРК "Стріла-10" і новіший "Тор-М2" на Запорізькому напрямку. 

Операцію виконали екіпажі 412-ї бригади СБС "Немезис" у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Угруповання СБС. До знищення одного з комплексів "Стріла-10" також долучилися "Птахи" 413-го полку СБС "Рейд".

За оцінками командування, ураження цих цілей має серйозно послабити здатність російської армії прикривати війська, логістику та штаби в тилу. Крім того, успіх операції відкриває нові можливості для наступальних ударів по критично важливій військовій інфраструктурі противника.

Командувач "Мадяр" підкреслив, що ефективність СБС продовжує зростати, а здатність українських безпілотних підрозділів діяти глибоко за лінією фронту є ключовим фактором у послабленні обороноздатності ворога.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем зірвали наступ росіян на Донецькому напрямку.

Крім того, в ніч на 13 січня Сили безпілотних систем атакували енергооб'єкти в окупованому Маріуполі Донецької області та знищили склад боєприпасів у Макіївці.

1 січня СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси. Йдеться про тактичний ЗРК "ТОР" та радіолокаційну станцію 50Н6Е комплексу С-350 "Вітязь".

