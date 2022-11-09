Успіхи ЗСУ на Луганському напрямку і запеклі битви на Донбасі: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області

ЗСУ 8 листопада трохи просунулися на північний захід від Сватового Луганської області. Може йтися про н.п. Новоселівське (14 км на північний захід від ст. Сватове), судячи з заяв Міноборони РФ про те, що їхня армійська авіація (вертольоти) завдала ударів по угрупованню українських військ у цьому районі.

Також російські "воєнкори" повідомляють, що українські війська йшли в атаку на Куземівку, яка розташована за 13 км на північний захід від Сватового.

За даними російських джерел, 8 листопада українські сили активізували контрнаступальні дії на напрямі Кремінної Луганської області після нетривалої паузи в бойових діях, і ЗСУ атакують Кремінну з районів зосередження навколо Червонопопівки, приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної - у цьому районі стоять частини російської 20-ї загальновійськової армії, які проводять контратаки в цьому районі, щоб утруднити спроби українського наступу.

Крім того, російські війська провели обмежену наземну атаку за 10 км на південь від Кремінної, щоб відновити втрачені позиції в районі Білогорівки.

"Російські джерела стверджували, що бійці групи Вагнера прорвали українські оборонні рубежі у Білогорівці, проте ISW не виявила незалежних підтверджень того, що російські війська увійшли до Білогорівки або взяли її під свій контроль", - зазначають аналітики.

Експерти додали, що "вагнерівці" взяли на себе "виняткову відповідальність за успіхи Росії навколо Бахмута", намагаючись зміцнити свою репутацію "улюбленої ударної сили Кремля", незважаючи на те, що це не єдине угруповання, розгорнуте в цьому районі.

"Вагнер, швидше за все, використовуватиме Білогорівку для досягнення аналогічного ефекту", - зауважується у публікації.

Ситуація навколо Херсона

Війська РФ продовжили підготовку до утримання кордонів та позицій у Херсонській області. У мережі з'являються зображення російських дотів (бетонні оборонні споруди) у Голій Пристані, приблизно за 8 км на південь від Херсона на східному березі Дніпра.

Російські джерела стверджували, що 8 листопада ЗСУ провели "обмежені та безуспішні" наземні атаки на всій території Херсонської області, зокрема намагалися атакувати біля Правдіно (25 км на північний захід від Херсона), у західній частині області неподалік адмінкордону з Миколаївською областю біля н.п. Сухий Ставок та Давидів Брід, а також на півночі Херсонської області у напрямку Суханове (35 км на північ від Берислава).

Протягом минулої двох діб, 7 та 8 листопада, українські сили продовжили операцію щодо блокування районів зосередження російських військ у Херсонській області. Українські військові джерела підтвердили, що удари ЗСУ знищили скупчення російської техніки та значні запаси пального у Голій Пристані та інших районах зосередження сил окупантів у Херсонському та Бериславському районах.

Крім того, за словами одного з російських "воєнкорів", українські війська завдали ракетного удару по Олешках, за 5 км на південь від Херсона.

"Російська окупаційна влада в Херсонській області може намагатися витіснити мешканців із західної частини області, перерізавши комунікації на західному березі Дніпра", - зазначають аналітики.

Атаки окупантів на Донбасі

8 листопада російські війська продовжили наступальні операції навколо Бахмута. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська відбили атаки загарбників на сам Бахмут і на південь від Бахмута в районі Іванграда (4 км на південь), Кліщіївки (7 км на південний захід), Майорська (20 км на південь) та Опитного (4 км на південь).

Як зазначив прес-секретар Східної групи військ України полковник ЗСУ Сергій Черевий, лінія Бахмут-Авдіївка-Вугледар є найгарячішою ділянкою фронту, а ворожі війська групи Вагнера складають більшу частину ударних груп РФ на Бахмутському напрямку.

Російське джерело повідомило, що їхні сили практично не досягли прогресу на лінії фронту в Донецькій області, особливо в районі Соледара через потужний опір ЗСУ.

Окупанти 8 листопада продовжили наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк. Українські сили відбили атаки російських військ у Красногорівці (на північно-західній околиці Донецька) та Мар'їнці (на південно-західній околиці Донецька), коментували ситуацію в Генштабі ЗСУ.

Російські "воєнкори" стверджували, що загарбники штурмували українські позиції у Красногорівці та Мар'їнці та нібито прорвали оборону ЗСУ у н.п. Водяне (на північно-західній околиці Донецька).

8 листопада російські сили продовжили наступальні операції у західній частині Донецької області. ЗСУ відбили атаки противника в районах Павлівки та Водяного (обидва приблизно за 50 км на південний захід від Донецька).

При цьому Міноборони РФ заявляє, що українські сили двічі без успіху атакували Новомихайлівку та Павлівку, а російські джерела розширили повідомлення про бої у цих районах і стверджують, що ЗСУ перекидають у цей район додаткові підрозділи для утримання кордону.

За словами російських джерел, втрати ЗС РФ в районі Павлівки набагато серйозніші за цифри, представлені Міноборони Росії, і "що незабаром російських танків не залишиться".

Проблеми Кремля у фінансуванні війни проти України

Також аналітики звертають увагу, що непропорційний фінансовий тягар російських зусиль щодо формування збройних сил, як і раніше, лягає головним чином на бюджети регіонів у РФ, викликаючи негативну реакцію громадськості.

"Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати зусиллям Росії щодо поповнення колишніх елітних підрозділів, що захищають важливі ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони в окупованих частинах України", - зазначається у публікації.