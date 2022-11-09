ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ISW: Кремль намагається таємно придбати боєприпаси для війни проти України

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 04:25
ISW: Кремль намагається таємно придбати боєприпаси для війни проти України Фото: Росія намагається таємно придбати боєприпаси для війни проти України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росія продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів", - зазначили аналітики.

У звіті ISW вказується, що 20 серпня Москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

"Іран продовжує постачати Москві безпілотники типу "Мохаджер", "Араш" і "Шахед" по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії, - інфомують фахівці.

В Інституті вивчення війни додали, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

"У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, в ISW раніше розповіли, що Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів