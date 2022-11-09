Успехи ВСУ на Луганском направлении и ожесточенные сражения на Донбассе: карты боев

Контрнаступление ВСУ на западе Луганской области

ВСУ 8 ноября немного продвинулись к северо-западу от Сватово Луганской области. Речь может идти о н.п. Новоселовское (14 км к северо-западу от ст. Сватово), судя по заявлениям Минобороны РФ о том, что их армейская авиация (вертолеты) нанесла удар по группировке украинских войск в этом районе.

Также российские "военкоры" сообщают, что украинские войска шли в атаку на Куземовку, которая расположена в 13 км к северо-западу от Сватово.

По данным российских источников, 8 ноября украинские силы активизировали контрнаступательные действия на направлении Кременной Луганской области после непродолжительной паузы в боевых действиях, и ВСУ атакуют Кременную из районов сосредоточения вокруг Краснопоповки, примерно в 5 км к северо-западу от Кременной - в этом районе стоят части российской 20-й общевойсковой армии, которые проводят контратаки в этом районе, чтобы затруднить попытки украинского наступления.

Кроме того, российские войска провели ограниченную наземную атаку в 10 км к югу от Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Белогоровки.

"Российские источники утверждали, что бойцы группы Вагнера прорвали украинские оборонительные рубежи в Белогоровке, но ISW не обнаружила независимых подтверждений того, что российские войска вошли в Белогоровку или взяли ее под свой контроль", - отмечают аналитики.

Эксперты добавили, что "вагнеровцы" взяли на себя "исключительную ответственность за успехи России вокруг Бахмута", пытаясь укрепить свою репутацию "излюбленной ударной силы Кремля", несмотря на то, что это не единственная группировка, развернутая в этом районе.

"Вагнер, скорее всего, будет использовать Белогоровку для достижения аналогичного эффекта", - отмечается в публикации.

Ситуация вокруг Херсона

Войска РФ продолжили подготовку к удержанию рубежей и позиций в Херсонской области. В сети появляются изображения российских дотов (бетонные оборонительные сооружения) в Голой Пристани, примерно в 8 км к югу от Херсона на восточном берегу Днепра.

Российские источники утверждали, что 8 ноября ВСУ провели "ограниченные и безуспешные" наземные атаки на всей территории Херсонской области, в частности пытались атаковать возле Правдино (25 км к северо-западу от Херсона), в западной части области недалеко от админграницы с Николаевской областью около н.п. Сухой Ставок и Давыдов Брод, а также на севере Херсонской области в направлении Суханово (35 км к северу от Берислава).

В течение прошедших двух суток, 7 и 8 ноября, украинские силы продолжили операцию по блокированию районов сосредоточения российских войск в Херсонской области. Украинские военные источники подтвердили, что удары ВСУ уничтожили скопления российской техники и значительные запасы горючего в Голой Пристани и других районах сосредоточения сил оккупантов в Херсонском и Бериславском районах.

Кроме того, по словам одного из российских "военкоров", украинские войска нанесли ракетный удар по Олешкам, в 5 км к югу от Херсона.

"Российские оккупационные власти в Херсонской области могут пытаться вытеснить жителей из западной части области, перерезав коммуникации на западном берегу Днепра", - отмечают аналитики.

Атаки оккупантов на Донбассе

8 ноября российские войска продолжили наступательные операции вокруг Бахмута. Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские войска отразили атаки захватчиков на сам Бахмут и южнее Бахмута в районе Иванграда (4 км к югу), Клищиевки (7 км к юго-западу), Майорска (20 км к югу) и Опытного (4 км к югу).

Как отметил пресс-секретарь Восточной группы войск Украины полковник ВСУ Сергей Череватый, линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта, а вражеские войска группы Вагнера составляют большую часть ударных групп РФ на Бахмутском направлении.

Российский источник сообщил, что их силы практически не добились прогресса на линии фронта в Донецкой области, особенно в районе Соледара из-за мощного сопротивления ВСУ.

Оккупанты 8 ноября продолжили наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк. Украинские силы отразили атаки российских войск в Красногоровке (на северо-западной окраине Донецка) и Марьинке (на юго-западной окраине Донецка), комментировали ситуацию в Генштабе ВСУ.

Российские "военкоры" утверждали, что захватчики штурмовали украинские позиции в Красногоровке и Марьинке и якобы прорвали оборону ВСУ в н.п. Водяное (на северо-западной окраине Донецка).

8 ноября российские силы продолжили наступательные операции в западной части Донецкой области. ВСУ отразили атаки противника в районах Павловки и Водяного (оба примерно в 50 км к юго-западу от Донецка).

При этом Минобороны РФ заявляет, что украинские силы дважды безуспешно атаковали Новомихайловку и Павловку, а российские источники расширили сообщения о боях в этих районах и утверждают, что ВСУ перебрасывают в этот район дополнительные подразделения для удержания рубежа.

По словам российских источников, потери ВС РФ в районе Павловки намного более серьезные, чем цифры, представленные Минобороны России, и "что вскоре российских танков не останется".

Проблемы Кремля в финансировании войны против Украины

Также аналитики обращают внимание, что непропорциональное финансовое бремя российских усилий по формированию вооруженных сил по-прежнему ложится главным образом на бюджеты регионов в РФ, вызывая негативную реакцию общественности.

"Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать усилиям России по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих важные участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны в оккупированных частях Украины", - указывается в публикации.