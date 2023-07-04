Успіхи під Бахмутом та бої біля Антонівського мосту: огляд фронту за тиждень

За словами президента Володимира Зеленського, минулий тиждень був важким, але на фронті вдається досягати успіхів.

"Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякую всім, хто захищає Україну, всім, хто веде цю війну до української перемоги", - написав він у Telegram і виклав відео з кадарми підриву російської штурмової групи та знищення бронетехніки.

Згідно з даними Генерального штабу, противник зосередив основні зусилля у Донецькій області. Це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрями, де тривають важкі бої.

Окрім цього, росіяни обстрілюють населені пункти Харківської, Чернігівської та Сумської областей. А в Херсонській та Запорізькій областях намагаються стримати просування Збройних сил України, завдаючи авіаційних та артилерійських ударів. Проте, окупантів знищують сотнями, станом на 3 липня 2023 року загальні втрати вбитими вже перевалили за 230 000 осіб.

На карті бойових дій зміни мінімальні. Тобто, незважаючи на інтенсивні бої, українським військам важко проривати російські укріплення, оточені мінними полями.

Східний фронт

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямі Сили оборони досягають тактичних успіхів. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, є просування щодо кількох населених пунктів.

"Основні бої тривали біля Берхівки та Кліщіївки. Власне, і зараз там тривають бої", – зазначила вона напередодні.

Що стосується ситуації на флангах, то на південному противник чинить серйозний спротив і те, що просуваються саме Сили оборони, а не ворог, говорить про професіоналізм та силу наших військових, додала Маляр.

Сили оборони України досягають тактичних успіхів під Бахмутом (фото deepstatemap.live)

Під Бахмут росіяни перекинули резерви, зокрема, 2 десантно-штурмові полки. Очевидно, що це гальмує наступ ЗСУ, але не здатне повністю зупинити просування.

Як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, тут більше немає "вагнерівців", але противник зосередив до 50 тисяч особового складу, понад 300 танків, понад 330 артилерійських систем та 140 реактивних систем залпового вогню.

Минулого тижня бої також точилися на околицях селищ Курдюмівка та Озарянівка. Звільнення будь-якого з них матиме важкі наслідки для стійкості російської лінії оборони на південь від Бахмута.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко впевнений, що ці ознаки вказують на головний задум Генштабу – взяти місто в оперативне оточення.

"Більше того, Сили оборони виходять на основні логістичні артерії. Тобто з півночі намагаються перерізати трасу М-03, а з півдня – дорогу Т0513. Але це лише один із факторів. Ще почалася розвідка боєм у напрямку Краснопілля та Яковлівки на північний схід від Бахмута (напрямок Соледара). Це означає, що вони намагаються перерізати дорогу Т1302. В результаті у росіян для відступу залишається лише дорога Т0504 через Покровське. А це дуже незручна дорога, оскільки туди можна перейти, виключно форсувавши річку Бахмутка", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Він також додав, що ЗСУ зайняли панівні висоти і можуть здійснювати вогневий контроль над східними секторами Бахмуту.

Сватівський напрямок

Буквально наприкінці минулого тижня росіяни перейшли у наступ на Сватівському напрямі. У тому числі у районі Серебрянських лісів.

"Ворог намагається прорватися, щоб пройти до Лимана. Фактично охоплені боями Невське, Діброва і Білогорівка. Але ворогу не вдається реалізувати свої плани", - каже Ганна Маляр.

Росіяни перейшли у наступ на Сватівському напрямі (фото deepstatemap.live)

Зазначимо, Білогорівка важлива з точки зору, що це плацдарм для наступу у бік Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації, а також фактично останній оплот, що захищає Сіверськ.

Наразі росіяни атакують Білогорівку з трьох сторін, а Серебрянського лісництва як такого більше немає.

"Замість лісу там утворилося Серебрянське поле, російська артилерія та авіація все змішали із землею. Але навіть за таких умов вони не мають територіальних успіхів. Противник перекидає резерви, робить все, щоб хоча б Луганську область остаточно взяти під контроль. Прогнозувати тут будь-що дуже складно, оскільки динаміка боїв вражає. Десь ми диктуємо умови та маємо ініціативу, десь ворог намагається її перехопити", – каже військовий експерт Владислав Селезньов.

На його думку, росіяни розраховують на рішення українського Генштаба залучити резерви. Ситуація ускладнюється й тим, що в даному районі ділянки фронту до певної міри перетинаються, і втрата Білогорівки несе додаткові загрози для Сіверська.

Водночас, Олександр Коваленко схиляється до того, що це лише імітація наступальних дій для відволікання наших сил з півдня. У будь-якому разі противник не перший місяць намагається захопити цю локацію, але навряд чи в нього вийде.

Мар'їнський та Авдіївський напрямки

Тут противник не втрачає надії захопити населені пункти. За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, Авдіївка стала найгарячішою точкою на фронті.

"Противник продовжує штурмові дії із завданням заволодіти Мар'їнкою та захопити Авдіївку. Штурми були відбиті, втрат позицій не допущено. Лише в районі Мар'їнки сталося 15 штурмів. За минулу добу противник здійснив 10 ударів дронами-камікадзе. Найбільше дошкуляв у районі Авдіївки", – казав він на вихідних.

Окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку (фото deepstatemap.live)

На думку Коваленка, Мар'їнку вже можна назвати українською Хіросимою. Невелике містечко біля Донецька знищене настільки, що лишається лише здогадуватися, як нашим військам вдається утримувати плацдарм.

"Справа ось у чому: за багато місяців росіяни так і не змогли її захопити. І я не впевнений, що їм це вдасться. Аналогічно і по Авдіївці. Загалом вона 9 років тримає оборону і фактично з 2015 по 2022 роки так чи інакше була чи не найгарячішою точкою. Знову ж таки в Опитному і Спартаку постійно були бої. Зараз вони просто продовжуються. Тобто я не бачу чогось нового в питанні захоплення Авдіївки. Так, росіяни намагаються тиснути, але місто роками готувалося до своєї оборони", – зазначив він у розмові із виданням.

Зазначимо, на сході за тиждень практично вдвічі зросла кількість обстрілів – з майже 6,5 до 11,7 тисяч. А українським силам вдалося звільнити ще майже 9 квадратних кілометрів території.

Південний фронт

Бердянський та Мелітопольський напрямки

На півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії. У районі населених пунктів Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілки та Старомайорське є певний успіх.

"Там ми можемо говорити про звільнення близько 28 квадратних кілометрів минулого тижня", – каже Ганна Маляр.

У прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку заявили, що на Бердянській ділянці українські війська йдуть у локальні контратаки.

Українські сили на півдні ходять в локальні контратаки (фото: deepstatemap.live)

"Продовжуються важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, ведуть аеророзвідку місцевості та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", - наголосив Валерій Шершень.

Він також зазначив, що поки не може розголошувати інформацію про просування та звільнені території.

За словами експерта Владислава Селезньова, причина в тому, що ворог підтягнув резерви, і немає абсолютної впевненості, що зайняті рубежі вдасться утримати.

"Саме тому спікери не поспішають повідомляти про територіальні успіхи. Ворог тисне, нарощує зусилля і поки не ясно, чи зможе він відтіснити наші підрозділи. Росіяни задіяли тут оперативні резерви, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони та розгорнути його у зворотному напрямку", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Антонівський міст

З відходом "великої води", спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС, активізувалися бої на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Російські Telegram-канали ще минулого тижня писали про висадку українських сил та публікували відео боїв. Зазначимо, від цієї точки до окупованих Олешок лише кілька кілометрів.

Українська сторона спочатку не коментувала висадку, хоча, за даними британської розвідки, перекидання на лівий берег відновилося ще 23 червня.

Перший офіційний коментар з'явився 2 липня. За словами начальниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у цьому районі триває потужна бойова робота з акцентом на контрбатарейну боротьбу. А українським бійцям потрібна інформаційна тиша.

Українська сторона підтвердила бої на лівому березі у районі Антонівського мосту (фото deepstatemap.live)

Потім вона уточнила, що противник намагається повернутися на позиції біля Антонівського мосту, незважаючи на те, що ЗСУ їх постійно зачищають. Зазначимо, схожа ситуація спостерігалася минулого літа, коли з форсування річки Інгулець до визволення Херсона пройшло понад 5 місяців кровопролитних боїв, а фронт тривалий час практично не рухався.

На думку Владислава Селезньова, ситуацію біля Антонівського мосту слід оцінювати обережно, орієнтуючись виключно на офіційні дані. Однак є вагомий фактор, який дозволяє сподіватися, що з відчайдушними бійцями на лівому березі буде все добре.

"Це артилерія. У нас потужний склад артилерійських сил і засобів на правому березі, на панівних висотах. І ми маємо можливість миттєво виявляти ворожі артпозиції, перетворюючи їх на попіл. Як і підтримувати дії Сил оборони шляхом доставки всього необхідного на швидкісних катерах", – вважає експерт.

Розраховувати на те, що в цьому районі українські сили завдадуть настільки сильного удару, що противник посиплеться до самого Криму, поки зарано.

"Ми зараз говоримо про розширення плацдарму. Поки не буде завершено процес його формування хоча б за рахунок звільнення Олешок, можна говорити, що ми спостерігаємо лише початкову фазу. У перспективі вона може вилитися у щось більше, але зараз це точно не рівень контрнаступу, а створення перших передумов для більш масштабних дій на лівому березі Херсонської області", - підсумував Олександр Коваленко.