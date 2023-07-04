Успехи под Бахмутом и бои возле Антоновского моста: обзор фронта за неделю

По словам президента Владимира Зеленского, минувшая неделя была тяжелой, но на фронте удается добиваться успехов.

"Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Благодарю всех, кто защищает Украину, всех, кто ведет эту войну к украинской победе", – написал он в Telegram и выложил видео с кадарми подрыва российской штурмовой группы и уничтожения бронетехники.

Согласно сводкам Генерального штаба, противник сосредоточил основные усилия в Донецкой области. Это Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления, где продолжаются тяжелые бои.

Помимо этого, россияне обстреливают населенные пункты Харьковской, Черниговской и Сумской областей. А в Херсонской и Запорожской областях пытаются сдержать продвижение Вооруженных сил Украине, нанося авиационные и артиллерийские удары. Тем не менее оккупантов уничтожают сотнями, по состоянию на 3 июля 2023 года общие потери убитыми уже перевалили за 230 000 человек.

На карте боевых действий изменения минимальны. То есть несмотря на интенсивные бои, украинским войскам трудно прорывать российские укрепления, окруженные минными полями.

Восточный фронт

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении Силы обороны добиваются тактических успехов. По словам замминистра обороны Анны Маляр, есть продвижение по нескольким населенным пунктам.

"Основные бои продолжались возле Берховки и Клещиевки. Собственно, и сейчас там продолжаются бои", – отметила она накануне.

Что касается ситуации на флангах, то на южном противник оказывает серьезное сопротивление и то, что продвигаются именно Силы обороны, а не враг, говорит о профессионализме и силе наших военных, добавила Маляр.

Силы обороны Украины добиваются тактических успехов под Бахмутом (фото deepstatemap.live)

Под Бахмут россияне перебросили резервы, в частности, 2 десантно-штурмовых полка. Очевидно, что это тормозит наступление ВСУ, но не способно полностью остановить продвижение.

Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, тут больше нет "вагнеровцев", но противник сосредоточил до 50 тысяч личного состава, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня.

На прошлой неделе бои также шли в окрестностях поселков Курдюмовка и Озаряновка. Освобождение любого из них будет иметь тяжелые последствия для устойчивости российской линии обороны южнее Бахмута.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что эти признаки указывают на главный замысел Генштаба – взять город в оперативное окружение.

"Более того, Силы обороны выходят на основные логистические артерии. То есть с севера пытаются перерезать трассу М-03, а с юга – дорогу Т0513. Но это только один из факторов. Еще началась разведка боем в направлении Краснополья и Яковлевки на северо-восток от Бахмута (направление Соледара). Это означает, что они пытаются перерезать дорогу Т1302. В результате у россиян для отступления остается лишь дорога Т0504 через Покровское. А это очень неудобный путь, поскольку туда можно перейти, исключительно форсировав реку Бахмутка", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Он также добавил, что ВСУ заняли господствующие высоты и могут осуществлять огневой контроль над восточными секторами Бахмута.

Сватовское направление

Буквально в конце прошлой недели россияне перешли в наступление на Сватовском направлении. В том числе в районе Серебрянских лесов.

"Враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману. Фактически охвачены боями Невское, Диброва и Белогоровка. Но врагу не удается реализовать свои планы", –говорит Анна Маляр.

Россияне перешли в наступление на Сватовском направлении (фото deepstatemap.live)

Отметим, Белогоровка важна с точки зрения, что это плацдарм для наступления в сторону Лисичанско-Северодонецкой агломерации, а также фактически последний оплот, защищающий Северск.

Сейчас россияне атакуют Белогоровку с трех сторон, а Серебрянского лесничества как такового больше нет.

"Вместо леса там образовалось Серебрянское поле, российская артиллерия и авиация все смешали с землей. Но даже в таких условиях у них нет территориальных успехов. Противник перебрасывает резервы, делает все, чтобы хотя бы Луганскую область окончательно взять под контроль. Прогнозировать здесь что-либо очень сложно, поскольку динамика боев впечатляет. Где-то мы диктуем условия и имеем инициативу, где-то враг пытается ее перехватить", –говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

По его мнению, россияне рассчитывают на решение украинского Генштаба задействовать резервы. Ситуация осложняется и тем, что в данном районе участки фронта в определенной степени пересекаются, и потеря Белогоровки несет дополнительные угрозы для Северска.

В то же время Александр Коваленко склоняется к тому, что это лишь имитация наступательных действий для отвлечения наших сил с юга. В любом случае противник не первый месяц пытается захватить эту локацию, но вряд ли у него получится.

Марьинское и Авдеевское направления

Здесь противник не теряет надежды захватить населенные пункты. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, Авдеевка стала самой горячей точкой на фронте.

"Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватить Авдеевку. Штурмы были отбиты, потерь позиций не допущено. Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За минувшие сутки противник совершил 10 ударов дронами-камикадзе. Больше всего донимал в районе Авдеевки", – говорил он на выходных.

Оккупанты пытаются захватить Марьинку и Авдеевку (фото deepstatemap.live)

По мнению Коваленко, Марьинку уже можно назвать украинской Хиросимой. Небольшой городок возле Донецка уничтожен настолько, что остается лишь догадываться, как нашим войскам удается удерживать плацдарм.

"Дело вот в чем: за многие месяцы россияне так и не смогли его захватить. И я не уверен, что им это удастся. Аналогично и по Авдеевке. В целом она 9 лет держит оборону и фактически с 2015 по 2022 годы так или иначе была чуть ли не самой горячей точкой. Опять же в Опытном и Спартаке постоянно были бои. Сейчас они просто продолжаются. То есть я не вижу чего-то нового в вопросе захвата Авдеевки. Да, россияне пытаются давить, но город годами готовился к своей обороне", – отметил он в беседе с изданием.

Отметим, на востоке за неделю практически вдвое возросло число обстрелов – с почти 6,5 до 11,7 тысяч. А украинским силам удалось освободить еще почти 9 квадратных километров территории.

Южный фронт

Бердянское и Мелитопольское направления

На юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия. В районе населенных пунктов Новодаровка, Приютное, Новоданиловка, Роботино, Новоселки и Старомайорское есть определенный успех.

"Там мы можем говорить об освобождении около 28 квадратных километров на прошлой неделе", – говорит Анна Маляр.

В пресс-центре Сил обороны Таврического направления заявили, что на Бердянском участке украинские войска идут в локальные контратаки.

Украинские силы на юге ходят в локальные контратаки (фото: deepstatemap.live)

"Продолжаются тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжают аэроразведку местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", – подчеркнул Валерий Шершень.

Он также отметил, что пока не может разглашать информацию о продвижении и освобожденных территориях.

По словам эксперта Владислава Селезнева, причина в том, что враг подтянул резервы, и нет абсолютной уверенности в том, что занятые рубежи получится удержать.

"Именно поэтому спикеры не спешат сообщать о территориальных успехах. Враг давит, наращивает усилия и пока не ясно, сможет ли он оттеснить наши подразделения. Россияне задействовали здесь оперативные резервы, пытаясь остановить контрнаступление Сил обороны и развернуть его в обратном направлении", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Антоновский мост

С уходом "большой воды", вызванной подрывом дамбы Каховской ГЭС, активизировались бои на левом берегу Днепра возле Антоновского моста. Российские Telegram-каналы еще на прошлой неделе писали о высадке украинских сил и публиковали видео боев. Отметим, от этой точки до оккупированных Олешек всего несколько километров.

Украинская сторона сначала не комментировала высадку, хотя по данным британской разведки, переброска на левый берег возобновилась еще 23 июня.

Первый официальный комментарий появился 2 июля. По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в этом районе ведется мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейную борьбу. А украинским бойцам нужна информационная тишина.

Украинская сторона подтвердила бои на левом берегу в районе Антоновского моста (фото deepstatemap.live)

Затем она уточнила, что противник пытается вернуться на позиции возле Антоновского моста, несмотря на то, что ВСУ их постоянно зачищают. Отметим, похожая ситуация наблюдалась прошлым летом, когда с форсирования реки Ингулец до освобождения Херсона прошло более 5 месяцев кровопролитных боев, а фронт долгое время практически не двигался.

По мнению Владислава Селезнева, ситуацию возле Антоновского моста нужно оценивать осторожно, ориентируясь исключительно на официальные данные. Однако есть весомый фактор, который позволяет надеяться на то, что с отчаянными бойцами на левом берегу будет все хорошо.

"Это артиллерия. У нас мощный состав артиллерийских сил и средств на правом берегу, на господствующих высотах. И у нас есть возможность мгновенно выявлять вражеские артпозиции, превращая их в пепел. Как и поддерживать действия Сил обороны путем доставки всего необходимого на скоростных катерах", – считает эксперт.

Рассчитывать на то, что в этом районе украинские силы нанесут настолько сильный удар, что противник посыпется до самого Крыма, пока рано.

"Мы сейчас говорим о расширении плацдарма. Пока не будет завершен процесс его формирования хотя бы за счет освобождения Олешек, можно говорить, что мы наблюдаем лишь начальную фазу. В перспективе она может вылиться во что-то большее, но сейчас это точно не уровень контрнаступления, а создание первых предпосылок для более масштабных действий на левом берегу Херсонской области", - подытожил Александр Коваленко.