Успіх ЗСУ в районі Бахмута посилив паніку в РФ на тлі очікуваного контрнаступу, - ISW

Аналітики відзначають, що на слова командуючого Східною групою військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського про те, що війська РФ відступили до 2 км у свій тил на невстановлених дільницях Бахмутського фронту, була реакція з боку Міноборони РФ і засновника государства російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Зокрема, "кухар Путіна" заявив, що ЗСУ розпочали контрнаступ і відбили 3 км території в Бахмуті та його околицях. А Міноборони РФ "нехарактерно швидко" визнало українські контратаки, заявивши, що російські війська нібито відбили 8 наземних атак та 3 операції бойової розвідки на Донецькому напрямку.

При цьому в російському міністерстві спростовують повідомлення про прорив українськими військами російських оборонних рубежів.

"Відповіді Пригожина і Міноборони відображають паніку, що посилюється, в російському інформаційному просторі з приводу чуток про заплановані українські контрнаступи, та вказують на зростаючу стурбованість "Вагнера" і керівництва Міноборони Росії, а також відображають вказівки Кремля не применшувати успіхи України".

Як звертають увагу аналітики ISW, розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони РФ "значною мірою" відмовилося від мети оточити там українські підрозділи.

В Інституті вивчення війни вважають, що Міноборони РФ могло почати "ширшу депріоритезацію зусиль щодо Бахмута" до січня 2023 року, у березні та квітні ненадовго виділило більше ресурсів на лінію цього фронту, направивши в район Бахмуту танки Т-90 та сили ВДВ, також надіславши мобілізовані резерви для "вагнерівців".

"Розподіл сил Міноборони (РФ) у поєднанні зі зміною геометрії бойового простору також свідчить про те, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула", - йдеться у матеріалі.

При цьому в ISW додають, що "вагнерівці", швидше за все, продовжать лобові атаки в Бахмуті, що дозволить військовим ЗСУ провести "організований відхід з районів, що загрожують, у дрібнішому частковому оточенні, а не у великомасштабному оточенні".

Ключові висновки