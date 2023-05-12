Успех ВСУ в районе Бахмута усилил панику в РФ на фоне ожидаемого контрнаступления, - ISW
В ходе локальных контратак возле Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских оккупантов. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях.
К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики отмечают, что на слова командующего Восточной группой войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского о том, что войска РФ отступили до 2 км в свой тыл на неустановленных участках Бахмутского фронта, последовала реакция со стороны Минобороны РФ и основателя российской ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
В частности, "повар Путина" заявил, что ВСУ начали контрнаступление и отбили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях. А Минобороны РФ "нехарактерно быстро" признало украинские контратаки, заявив, что российские войска якобы отразили 8 наземных атак и 3 операции боевой разведки на Донецком направлении.
При этом в российском министерстве опровергают сообщения о прорыве украинскими войсками российских оборонительных рубежей..
"Ответы Пригожина и Минобороны отражают усиливающуюся панику в российском информационном пространстве по поводу слухов о запланированных украинских контрнаступлениях и указывают на растущую озабоченность "Вагнера" и руководства Минобороны России, а также отражают указания Кремля не преуменьшать успехи Украины", - говорится в публикации.
Как обращают внимание аналитики ISW, развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны РФ "в значительной степени" отказалось от цели окружить там украинские подразделения.
В Институте изучения войны считают, что Минобороны РФ могло начать "более широкую деприоритезацию усилий по Бахмуту" к январю 2023 года, в марте и апреле ненадолго выделило больше ресурсов на линию этого фронта, направив в район Бахмута танки Т-90 и силы ВДВ, а также направив мобилизованные резервы для "вагнеровцев".
"Распределение сил Минобороны (РФ) в сочетании с изменением геометрии боевого пространства также свидетельствует о том, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала", - говорится в материале.
При этом в ISW добавляют, что "вагнеровцы", скорее всего, продолжат лобовые атаки в Бахмуте, что позволит военным ВСУ провести "организованный отход из угрожаемых районов в более мелком частичном окружении, а не в крупномасштабном окружении".
Ключевые выводы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени для перехода в контрнаступление, потому что она ждет доставки обещанной военной помощи.
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков опроверг довоенные оправдания Кремлем войны, заявив, что российская "специальная военная операция" началась как "конфликт между Россией и Украиной".
- Неназванные источники в Кремле утверждали, что недавняя риторика основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина "серьезно беспокоит высшее руководство" РФ.
- Минобороны РФ опровергло сообщения Украины и США о том, что в ночь на 4 мая система ПРО Patriot сбила ракету "Кинжал".
- Российские оккупационные "власти" захватили собор Православной церкви Украины в Симферополе, поскольку в оккупированном РФ Крыму продолжается притеснение Украинской православной церкви.
- Войска РФ провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.
- Сообщается, что украинские силы продолжали проводить локальные контратаки вокруг Бахмута.
- Российские силы атаковали позиции ВСУ к западу от Гуляйполя и в Херсонской области.
- России необходимо производить более 29 миллионов снарядов в год, чтобы удовлетворить требования Пригожина для "вагнеровцев" использовать 80 тысяч снарядов в день - что в 13 раз больше, чем годовой объем производства в РФ до широкомасштабного вторжения в Украину.
- Российские официальные лица продолжают угрожать международным гуманитарным усилиям и пытаются манипулировать ими, угрожая распустить Черноморскую зерновую инициативу, срок действия которой истекает 18 мая.
Напомним, ранее военные ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. Добавим также, что данным CNN, наемники ЧВК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки ВСУ.
Также сообщалось, что согласно обновленным 12 мая картам DeepState, военные ВСУ смогли выбить российских оккупантов с позиций возле Ивановского, Ступочек и Белогоровки в Донецкой области.
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