Успех ВСУ в районе Бахмута усилил панику в РФ на фоне ожидаемого контрнаступления, - ISW

В ходе локальных контратак возле Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских оккупантов. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе усилили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях.

Аналитики отмечают, что на слова командующего Восточной группой войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского о том, что войска РФ отступили до 2 км в свой тыл на неустановленных участках Бахмутского фронта, последовала реакция со стороны Минобороны РФ и основателя российской ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

В частности, "повар Путина" заявил, что ВСУ начали контрнаступление и отбили 3 км территории в Бахмуте и его окрестностях. А Минобороны РФ "нехарактерно быстро" признало украинские контратаки, заявив, что российские войска якобы отразили 8 наземных атак и 3 операции боевой разведки на Донецком направлении.

При этом в российском министерстве опровергают сообщения о прорыве украинскими войсками российских оборонительных рубежей..

"Ответы Пригожина и Минобороны отражают усиливающуюся панику в российском информационном пространстве по поводу слухов о запланированных украинских контрнаступлениях и указывают на растущую озабоченность "Вагнера" и руководства Минобороны России, а также отражают указания Кремля не преуменьшать успехи Украины", - говорится в публикации.

Как обращают внимание аналитики ISW, развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны РФ "в значительной степени" отказалось от цели окружить там украинские подразделения.

В Институте изучения войны считают, что Минобороны РФ могло начать "более широкую деприоритезацию усилий по Бахмуту" к январю 2023 года, в марте и апреле ненадолго выделило больше ресурсов на линию этого фронта, направив в район Бахмута танки Т-90 и силы ВДВ, а также направив мобилизованные резервы для "вагнеровцев".

"Распределение сил Минобороны (РФ) в сочетании с изменением геометрии боевого пространства также свидетельствует о том, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала", - говорится в материале.

При этом в ISW добавляют, что "вагнеровцы", скорее всего, продолжат лобовые атаки в Бахмуте, что позволит военным ВСУ провести "организованный отход из угрожаемых районов в более мелком частичном окружении, а не в крупномасштабном окружении".

Ключевые выводы