Успіх не гарантований. Глава МАГАТЕ засумнівався у створенні зони безпеки на ЗАЕС

Успіху у створенні зони безпеки навколо Запорізької АЕС ніхто гарантувати не може, переговори між зацікавленими сторонами просуваються дуже повільно.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Прогрес щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС повільний, при цьому успіх все ще не гарантований", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ.

Раніше ми писали, що Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.

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