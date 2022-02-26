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Мы успешно отражаем атаки врага. Киев и ключевые города - контролируемые, - Зеленский 

Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к гражданам. Он заявил, что наша армия успешно отражает атаку русских, сейчас Киев и ключевые города контролируемые.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы государства.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что мы защищаем, - страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия", - сказал Зеленский.

Он заявил, что оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства.

"(Они - ред.) хотели поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, Василькове, Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалась битва за Киев", - отметил Зеленский.

По его словам, враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант

"Оккупанты бьют по жилищным кварталам. В том числе из реактивной артиллерии. Пытаются разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома - это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с Украиной остановить оккупационное нашествие.

"Говорю максимально откровенно - народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в ЕС - это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский уже сообщал, что наступил решающий момент для того, чтобы принять Украину в ЕС.

Вместе с тем итальянский премьер Марио Драги поддержал отключение РФ от международной банковской системы SWIFT. Ранее с таким заявлением выступил и Кипр.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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