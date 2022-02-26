Ми успішно відбиваємо атаки ворога. Київ і ключові міста - контрольовані, - Зеленський 

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, - країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія", - сказав Зеленський.

Він заявив, що окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави.

"(Вони - ред.) хотіли поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами", - зазначив Зеленський.

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