RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ми успішно відбиваємо атаки ворога. Київ і ключові міста - контрольовані, - Зеленський 

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський вчергове звернувся до громадян. Він заявив, що наша армія успішно відбиває атаку росіян, наразі Київ та ключові міста контрольовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг глави держави.

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, - країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія", - сказав Зеленський.

Він заявив, що окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави.

"(Вони - ред.) хотіли поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами", - зазначив Зеленський.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївВійська РФВторгнення Росії до України