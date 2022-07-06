"Успіхи" Путіна, зерно та звинувачення ЗСУ: які нові фейки поширює роспропаганда

Російська пропаганда продовжує ширити фейки стосовно війни проти України. Ворог поширює інформацію нібито про "успіх" своєї армії, про "загрозу" іноземним портам з боку України, а також вчергове звинувачує ЗСУ.

Маніпуляція

Як помітили у відомстві, ЗМІ РФ повідомили: "на зміну заявам "Путіну не уникнути поразки" нібито Захід поступово усвідомлює, що "російська армія у підсумку візьме під контроль більшу частину української території".

"Такий розвиток подій може підштовхнути Китай до операції на Тайвані і тоді США разом з Японією виявляться втягнутими в серйозний конфлікт", - пояснюють в РНБО.

Дезінформація

Також в Міноборони РФ заявили, що "у шести українських портах залишаються заблокованими 70 іноземних суден із 16 держав. Створена офіційним Києвом загроза обстрілу та мінна небезпека не дозволяє суднам вийти у море".

Крім того, російська преса повідомила, що "в Лисичанську ЗСУ використовували заборонені міни ПФМ-1 "Пелюсток".

І нібито перед відступом вони розкидали "пелюстки" у центральних районах міста, тож місцевим жителям довелося знешкоджувати їх самотужки".

Нагадаємо, також у російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні.

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