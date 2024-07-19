В усьому світі глобальний збій IT-систем. Не працюють аеропорти, авіакомпанії, Windows, банки

По всьому світу наразі спостерігається глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.
Все, що відомо про збій, - зібрало РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна нижче.
За інформацією The Verge, у тисячі користувачів Microsoft по всьому світу відображається "синій екран смерті" - повідомлення системи про критичне порушення в роботі. Попередньо, збій викликало оновлення, підготовлене компанією Crowdstrike, яка розробляє програмне забезпечення для забезпечення кібербезпеки.
Bloomberg також пише, що банки та авіакомпанії по всьому світу працюють з перебоями після повідомлення Microsoft про збої.
"Поточний стан: ми продовжуємо докладати зусиль для усунення наслідків для порушених програм і служб Microsoft 365. Масштаб впливу: ця проблема може вплинути на будь-якого користувача, який намагається використовувати різні програми та служби Microsoft 365", - цитує видання заяву Microsoft.
The Verge пише, що пристрої та сервери, на яких встановлено програмне забезпечення CrowdStrike, "відключаються від мережі та переходять у нескінченний цикл перезавантаження".
Тим часом співзасновник українського Monobank Олег Гороховський заявив, що по всьому світі глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.
"Безліч компаній у нокдауні", - зазначив Гороховський.
Таким чином, збій зачепив всі продукти Microsoft, що призвело до серйозних збоїв у роботі банків, комунальних підприємств, авіакомпаній, засобів масової інформації, телекомунікацій, стільникового зв'язку, інтернету тощо.
Глобальний збій у роботі хмарної платформи для зберігання даних Microsoft Azure призвів до неполадок у роботі авіакомпаній, аеропортів, ЗМІ та банків, операторів зв'язку по всьому світу. Про проблеми повідомляється, зокрема, у США, Австралії, Новій Зеландії, Великій Британії, Туреччині, Індії та Німеччині.
США
Зокрема, через проблеми зі зв'язком польоти призупинили три великі авіакомпанії США: Delta, United та American Airlines. Також зіткнулися з проблемами Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry.
Загалом CNN нарахувало скасування як мінімум 130 та затримки понад 200 рейсів американських авіакомпаній.
Британія
Лондонська фондова біржа зараз також не працює через кіберінцидент. Також британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій. Разом з тим декілька аеропортів в країні були змушені призупинити польоти.
Ірландія
Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія із Ірландії Ryanair компанія закликала пасажирів прибувати в аеропорти на три години раніше, посилаючись на "проблемі в ІТ третьої сторони, яка знаходиться поза контролем Ryanair і впливає на всі авіакомпанії, що працюють в мережі".
Німеччина
У Берліні аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про зупинення виконання рейсів через технічний збій.
Іспанія
Також через "збій у комп'ютерній системі" з проблемами зіткнулися аеропорти Іспанії. Через це там можуть бути затримки рейсів, заявив оператор аеродрому Aena.
Туреччина
Про глобальний збій, через який виникли проблеми з бронюванням квитків та реєстрацією на рейси, попередила також авіакомпанія Turkish Airlines.
Австралія
В Австралії глобальний технічний збій торкнувся операторів зв'язку, банків та авіакомпаній.
Японія
Японський McDonald's призупинив роботу близько третини своїх ресторанів по всій країні після глобального збою систем.
Нідерланди
Збої в Microsoft також позначилися на роботі нідерландського аеропорту Схіпхол.
Індія
Тим часом в Індії фіксують масові затримки авіарейсів, про це пишуть низка авіакомпаній, зокрема IndiGo, Akasa Air та SpiceJet.
Нагадаємо, що в Україні збій стався в роботі поштового оператора "Нова пошта" (але компанія вже відновила свою роботу), Крім того, збій виник у роботі мобільного оператора Vodafone, банків Sense Bank (близько 11:00 проблему удалося усунути) та Monobank (там неможливо створити "банку" для заощаджень).
Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації Bloomberg, The Telegraph, SkyNews, CNN, BBC, The Verge, прес-служба "Нової пошти", Vodafone, Sense Bank та Телеграм-канал співзасновника українського Monobank Олега Гороховського.
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